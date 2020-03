Gli uffici postali di Fondi rivedono gli orari di servizio per agevolare i cittadini alle prese con le restrizioni della zona rossa.

“Ringrazio Poste Italiane per aver compreso le necessità del nostro ampio territorio – dice il vice sindaco Beniamino Maschietto – a dimostrazione della piena sinergia che può esserci tra gli enti. Il 12 marzo scorso, con una nota trasmessa a Poste Italiane, avevo sottolineato che non potevamo condividere le rimodulazioni operate sugli uffici postali di Fondi a causa dell’emergenza epidemiologica in corso”.

L’ufficio di Salto dei Fondi riaprirà nei giorni giovedì 2 e venerdì 3 aprile, dalle 8.20 alle 13.45, per pagare gli stipendi e le pensioni e permettere l’esecuzione di operazioni urgenti.

E da domani l’ufficio centrale di piazza Matteotti effettuerà l’orario completo dalle 8.20 alle 19.05.

“Ero ben consapevole che questi provvedimenti avrebbero comportato un notevole disagio per tutta l’utenza cittadina, in modo particolare – continua Maschietto – per quella anziana e in condizioni più disagiate e altresì per i circa 4.000 residenti della zona mare, costretti a recarsi presso la sede centrale di piazza Matteotti con conseguenti assembramenti e rischi per la sicurezza sanitaria”.

L’amministrazione comunale ha, quindi, sollecitato una revisione delle rimodulazioni di chiusura al fine di ridurre al minimo i disagi.

“La riapertura temporanea dell’ufficio di Salto di Fondi – aggiunge Maschietto – è un primo passo in questa direzione, e di ciò esprimo gratitudine a Poste Italiane, e mi auguro che possa seguire un ulteriore provvedimento finalizzato ad ampliare l’offerta del servizio”.