Dovranno rimanere agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, e saranno sottoposti a rito direttissimo domattina i tre stranieri arrestati ieri a Fondi per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’operazione dei carabinieri ha permesso di trarre in arresto tre cittadini stranieri, un 36enne, un 33enne ed un 26enne i quali, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di: 1 panetto di “hashish” dal peso di 60 grammi circa; 1 parallelepipedo della medesima sostanza stupefacente dal peso di 7 grammi circa e

52 dosi di medesima sostanza dal peso complessivo di 35 grammi circa. Inoltre sotto sequestro è finito anche materiale per il confezionamento.