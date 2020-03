di Daniela Pesoli – Un anziano ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente stradale che si è verificato in località San Magno a Fondi.

L’uomo, 70 anni, si trovava alla guida di un’apecar quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada.

Il mezzo si è ribaltato e per liberare l’anziano è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente anche l’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. I soccorsi sono stati inutili, l’uomo è morto sul colpo.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.