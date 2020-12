L’associazione “Te lo regalo se ne hai bisogno” anche in questo nefasto 2020, rinnova l’appuntamento con l’iniziativa “Dona un giocattolo”.

La sette giorni, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, si concluderà sabato 12 dicembre ed è dedicata alla memoria di Maria Orticelli, madre di una delle volontarie che si è spesa a lungo per l’associazionismo, con diverse iniziative di donazione e beneficenza.

“I giocattoli – spiegano la presidente Rossella Ziarelli e la vice Nunzia Di Sciorno – renderanno felici molti bambini della nostra città, ma raccogliamo anche viveri, casse d’acqua, abiti, scarpe, accessori e tutto quanto possa servire, come dice il nome della nostra associazione, a chi ne ha bisogno. Non di rado – aggiungono – vengono mamme che, per esempio, sono alla ricerca di un passeggino o di un seggiolone. Ecco, se non lo abbiamo in sede, ci attiviamo anche tramite i social per recuperarlo, dando vita ad una catena di solidarietà che vive tutto l’anno. Per il Natale abbiamo deciso di dedicarci a doni e giocattoli affinché nessun bimbo della città potesse correre il rischio di rimanere senza. Lo facciamo per chi ne ha bisogno – concludono – ma anche per noi perché donare fa bene al cuore”.

Giocattoli e doni possono essere consegnati fino al 12 dicembre, dalle 9:30 alle 18:30, in via Ripa 55, a Fondi. L’attività, ad ogni modo, proseguirà per tutto il mese di dicembre e oltre secondo un apposito calendario che sarà pubblicizzato dall’associazione sui social.

Per info e consegne: Rossella Ziarelli (331-6194252) e Nunzia Di Sciorno (340-9206714).