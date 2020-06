Tragedia scampata a Fondi dove un uomo è riuscito miracolosamente a sfuggire ad un’aggressione recandosi all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’uomo si è presentato ai sanitari non solo in forte stato di agitazione ma completamente bagnato di benzina.

Immediatamente è scattata la chiamata alla polizia a cui la vittima ha raccontato che poco prima un suo vicino di casa, dopo averlo inseguito e insultato, era sceso dalla propria auto con una tanica e gli aveva rovesciato addosso l’intero contenuto.

L’aggressore avrebbe quindi estratto un accendino dalla tasca dei pantaloni, urlando: “Ora ti do fuoco proprio”, per poi aggiungere che nel corso della serata la vittima avrebbe ricevuto una “visita”, per spaventarlo.

Altri poliziotti sono intervenuti nel frattempo presso l’abitazione dell’aggressore, di 45 anni , che è stato sorpreso con indosso solamente gli slip, intento a lavare gli indumenti indossati poco prima probabilmente per cancellare le tracce dell’agguato.

Sono stati trovati anche l’accendino e la tanica che confermerebbero il racconto della vittima.

Il 45enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Le indagini proseguono anche per accertare le motivazioni del folle gesto. Non è da escludere che alla base dell’episodio ci siano vecchi dissidi di vicinato.