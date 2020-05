Detenzione e spaccio di eroina. Per questo reato due cittadini indiani di 31 e 32 anni sono stati arrestati, a Fondi.

Entrambi senza fissa dimora sono stati sorpresi dai carabinieri all’interno di una baracca, seminascosta dalla vegetazione, intenti a confezionare 45 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi.

La droga è stata sequestrata come pure il materiale per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di via Aspromonte, a Latina.