E’ stato denunciato dai carabinieri di Fondi un cittadino indiano di 33 anni.

L’uomo, oggetto di attenzione da parte dei militari per via dei suoi trascorsi in tema di stupefacenti, è stato trovato in possesso di undici dosi di eroina, dal peso complessivo quattro grammi, e di un bilancino di precisione.

Tutto il materiale recuperato, compresa la sostanza stupefacente, è stata posta sotto sequestro.