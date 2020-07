Un uomo di 32 anni, nel corso di servizi di controllo del territorio, mirati a contenere lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso subito dopo aver ceduto ad un giovane del posto una dose di eroina, del peso complessivo di mezzo grammo circa.

La successiva perquisizione personale consentiva di trovare altre sette dosi della stessa sostanza, del peso complessivo di due grammi e mezzo circa.

L’arrestato, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata del 13 luglio 2020.