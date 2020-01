di Daniela Pesoli – Sono la sicurezza e la viabilità i principali problemi da affrontare e risolvere con interventi adeguati.

E’ quanto è emerso dalla prima riunione del “Comitato centro storico di Fondi”, il gruppo che si sta formando per valorizzare il borgo cittadino e migliorarne la vivibilità a favore di residenti, commercianti e turisti. L’incontro si è tenuto ieri sera presso la Accordion Ricevimenti.

Si parte quindi dai due temi ritenuti prioritari dai partecipanti alla riunione per gettare le basi di un confronto.

“Nel prossimo incontro – spiegano dal comitato – si cercherà di stilare una bozza di statuto per poter far nascere ufficialmente il movimento e coinvolgere almeno sulla carta tutti i cittadini, residenti e non nel centro storico, che sono portatori di interessi”.