Fondi si veste di blu, il colore dell’autismo: dal 29 marzo al 4 aprile il Castello, la fontana di piazza Unità d’Italia e il campanile della chiesa di San Francesco si illumineranno.

L’iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa dal Comune di Fondi in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo che ricorre il 2 aprile.

“Oltre a questa iniziativa di natura simbolica – hanno spiegato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – abbiamo inoltre patrocinato la I edizione del progetto “RappresentiAMO l’autismo” che si propone di andare oltre la sensibilizzazione incrementando, in linea con la giornata nazionale, la consapevolezza nelle scuole e sul territorio”.

A promuovere l’iniziativa l’associazione LiberaMente APS, dal 2017 impegnata nei territori di Fondi e Terracina in ambito sociale, educativo, socio-sanitario, culturale, artistico, formativo e lavorativo per il soddisfacimento degli interessi collettivi nei soggetti con disordini del neurosviluppo e in particolare in bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Al progetto potranno partecipare tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado. Agli studenti viene chiesto di realizzare un’opera artistica di qualsiasi tipologia (grafica, pittorica, letteraria, fotografica, musicale, poetica o teatrale) attraverso la quale esprimere e rappresentare la propria visione di disturbo dello spettro autistico.

Le scuole, coinvolte dall’associazione stessa nei giorni scorsi, hanno tempo fino al 31 marzo per inviare i propri elaborati. I lavori verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram del sodalizio organizzatore.

“Ringraziamo l’associazione – ha concluso l’assessore Notarberardino – per averci proposto questa bella iniziativa che oltre ad incrementare la consapevolezza dell’autismo contribuisce a promuovere l’inclusione in ambito scolastico”.