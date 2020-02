di Daniela Pesoli – Un’auto aziendale di Poste Italiane si è ribaltata ieri sulla via Appia, in una zona periferica tra Fondi e Monte San Biagio, con alla guida una portalettere che stava effettuando il suo servizio.

Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della macchina ed è rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Sono intervenuti carabinieri, operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno aiutato la postina ad uscire dalla macchina, fortunatamente senza gravi ferite.

Per precauzione è stata comunque trasportata al pronto soccorso. Non è stato necessario il ricovero, la donna se l’è cavata con una prognosi di due giorni.