E’ scattata appena questa notte la zona rossa in provincia di Frosinone, che già arrivano le prime sanzioni per i trasgressori.

E’ successo ad un cittadino di Fondi che, incurante dei divieti, o magari inconsapevole, è partita da casa sua per andare ad Esperia, in provincia di Frosinone.

All’alt dei carabinieri ciociari, l’uomo, 36enne, non ha saputo giustificare i motivi della sua trasferta, e per questo è scattata la sanzione per aver violato il divieto d’ingresso nella provincia di Frosinone.