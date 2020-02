di Daniela Pesoli – Fondi Vera è il nome della nuova lista civica costituita per partecipare alle elezioni comunali di primavera.

Formata da professionisti e rappresentanti di associazioni, Fondi Vera presenterà il suo candidato a sindaco il 29 febbraio.

Sarà il terzo aspirante alla carica di primo cittadino di Fondi dopo l’ufficializzazione delle candidature di Beniamino Maschietto per Forza Italia e liste della maggioranza uscente e di Luigi Parisella sostenuto da Riscossa Fondana e altri movimenti civici.

In attesa di comunicare chi guiderà la lista come candidato a sindaco, Fondi Vera ha ufficializzato il suo manifesto di intenti con l’obiettivo di raccogliere sostenitori del suo progetto.

Un progetto che parla di un modello di città “solidale, trasparente, competente, ambiziosa, in cui qualsiasi ruolo che richieda responsabilità nei confronti degli altri sia affidato secondo criteri di merito e non di appartenenza, dove la giustizia sociale e la difesa degli ultimi siano obiettivi quotidiani”.

Fondi Vera mira a governare una città “che permetta ad ognuno di sentirsi protagonista della vita sociale, economica, culturale e sportiva del territorio in cui vive e lavora”.

Negativo il giudizio sulla maggioranza uscente che avrebbe eseguito soltanto “ordinaria amministrazione”

E sul programma politico-amministrativo, la nuova lista civica assicura che sarà “fattibile, dettato dalle istanze di chi qui vive e lavora, investe e produce”.

“Affidiamo la cura di determinati settori – si legge nel manifesto di Fondi Vera – a chi possiede competenza e preparazione, ma anche capacità di mettersi in discussione di fronte alla cittadinanza e agli altri gruppi politici, accettando, con vero spirito democratico, critiche e sollecitazioni, fattori necessari per individuare al meglio, di fronte a qualunque scelta amministrativa, la sintesi del vero interesse collettivo e non di una parte soltanto”.