Qualità dei servizi pubblici locali sotto i riflettori con il primo workshop nazionale organizzato dal Comune di Fondi. L’evento ha il patrocinio di Anci Lazio e della Gazzetta amministrativa e si terrà al Castello Caetani venerdì 21 febbraio.

Il dibattito sarà orientato ad aprire un momento di riflessione e confronto sul difficile e ambizioso obiettivo a cui deve tendere la pubblica amministrazione locale, inquadrando l’argomento da diversi punti di vista: politico, tecnico/dirigenziale, accademico e gestionale/manageriale.

Il workshop nazionale vedrà come relatori figure di primissimo livello in campo nazionale per i diversi profili di expertise.

Ad accogliere gli ospiti sarà il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, già vice presidente Anci Lazio e prossimo rappresentante italiano al Parlamento Europeo e da sempre orientato verso una visione manageriale della gestione dell’ente.

Ad affiancarlo al tavolo dei relatori, Enrico Michetti direttore della Gazzetta amministrativa, Luciano Benedetti direttore delle risorse finanziarie del Comune di Siena e Giancarlo Asilo, esperto in gestione manageriale dei servizi pubblici locali.

Modererà gli interventi Davide D’Arcangelo, componente del comitato tecnico scientifico di Anci Lazio.