Sequestrati oltre 60 chilogrammi di pesce decongelato, fra cui calamari, mazzancolle, gamberoni e polpi proveniente dal sud est asiatico, Argentina e Sud Africa spacciato per pescato fresco.

Lo hanno scoperto i militari della Guardia costiera di Gaeta ieri mattina durante i controlli eseguiti nel mercato comunale di Fondi, insieme alla Polizia locale, dove in tre banchi su cinque sono riscontrate irregolarità.

Tre esercenti, due di origini campane di 26 e 50 anni, e un 42enni di Fondi sono stati denunciati per frode in commercio nella vendita di prodotto ittico alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina.

I controlli sono stati eseguiti per verificare la filiera della pesca e la tracciabilità del prodotto ittico a tutela del consumatore e il pesce sequestrato sarà smaltito in quanto ritenuto non idoneo a finire sulla tavola.

La Guardia costiera esorta i consumatori ad acquistare e consumare solo prodotti ittici con idonee garanzie di tracciabilità ed etichettatura per una maggiore sicurezza riguardo la salubrità del prodotto.