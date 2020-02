Raniero De Filippis, già noto come dirigente regionale è il candidato sindaco del Partito democratico di Fondi.

Una scelta che spiazza considerato che il centrosinistra sembrava deciso a puntare sul nuovo per presentarsi quale alternativa alla continuità amministrativa.



Si è sempre vociferato che, dopo due figure illustri come i presidi Paparello e Fiorillo, per non fare una brutta figura e contenere i danni in un territorio avverso, si cercasse una personalità giovane, che unisse e che potesse rappresentare iuna svolta.

De Filippis, ex dirigente regionale e candidato, in un primo momento dalle sole liste civiche, non è il nuovo nè tantomeno giovane volto della politica di Fondi.

Sicuramente è un profilo amministrativamente e culturalmente accattivante, ma non è quello che il Pd cercava.

Il Pd non avendo carte da giocare sembra aver deciso di ripiegare.

“Esprimo soddisfazione per il voto espresso all’unanimità dai membri del direttivo – ha spiegato il segretario Danilo Pallisco – appoggiare la candidatura a sindaco di Raniero De Filippis, riconosciuto per la sua preparazione amministrativa e impegno intellettuale, è una scelta condivisa in un quadro di apertura verso le liste civiche, verso quei rappresentanti della comunità locale, dell’associazionismo e ambientalismo, verso quelle forze politiche di centro-sinistra presenti sul nostro territorio e verso le cittadine e cittadini che vogliono scrivere assieme un programma comune”.