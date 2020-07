Arrestato questa mattina un uomo di 32 anni a Fondi a cui la polizia ha notificato l’esecuzione di una ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con quelli in carcere.

Per lui l’aggravamento della misura cautelare è stato determinato dalle indagini svolte dalla squadra anticrimine del commissariato locale quando, l’8 luglio l’uomo, già condannato per reati concernenti sostanze stupefacenti con espiazione della pena in regime di arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di eroina.

Per queste ragioni il tribunale di Latina ha ritenuto appropriata la sostituzione della misura in atto con quella più afflittiva.