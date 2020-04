Sorpreso in pieno centro a Fondi per far fare una passeggiata al proprio animale domestico, ovvero ad un coniglio di grosse dimensioni, che teneva in braccio.

Questa la versione fornita da un uomo, extracomunitario, agli agenti della polizia che gli hanno chiesto ragione della propria presenza in strada.

Alla luce della giustificazione addotta, non rientrante tra i casi previsti dalla normativa e dalle prescrizioni contemplate dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri e dall’ordinanza della Regione Lazio con i quali sono state introdotte stringenti misure per il contenimento e gestione dell’emergenza in atto, gli agenti hanno identificato e contravvenzionato l’uomo per inosservanza delle disposizioni vigenti.