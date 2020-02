di Daniela Pesoli – Inizieranno lunedì prossimo i lavori per potenziare la segnaletica orizzontale e verticale sulla strada provinciale San Magno, nel territorio di Fondi.

Sono interventi realizzati dalla Provincia di Latina che interesseranno il tratto compreso tra il km 3.020 e il km 4.220 e il progetto prevede anche la realizzazione di un attraversamento pedonale a metà dell’area presa in considerazione.

La strada resterà chiusa al traffico per tutta la durata dei lavori a partire dall’intersezione con via Ponte Rotto, ad esclusione di residenti, mezzi di soccorso e trasporto scolastico.

L’arteria provinciale San Magno è stata più volte teatro di incidenti stradali, ora l’amministrazione provinciale ha deciso di intervenire per migliorare la segnaletica, che al momento è carente e può indurre gli automobilisti in errore, e di realizzare un attraversamento per venire incontro ai pedoni.