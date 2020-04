di Daniela Pesoli – Ecco cosa cambia, in pratica, a Fondi, dopo l’ordinanza della Regione Lazio di ieri sera, che elimina le restrizioni straordinarie da zona rossa varate il 19 marzo ed equipara la città a tutto il territorio nazionale come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anch’esso del 10 aprile.

Da martedì 14 aprile non ci saranno più controlli e presidi delle forze di polizia ai varchi principali, ma le disposizioni nazionali impongono ancora un rispetto rigoroso delle previste misure di contenimento del contagio.

E’ quindi obbligatorio restare a casa e uscire solo per i motivi strettamente necessari (lavoro e salute).

Ed ancora: è vietato uscire dal Comune se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autodichiarazione; è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria esclusivamente in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Resteranno chiuse le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità e quelle nuove individuate come cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento di bambini.

Saranno garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Continuano a restare chiusi parrucchieri, barbieri ed estetiste, sono aperte invece edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Non riapriranno bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che però possono consegnare a domicilio.

“Solo per il Mercato ortofrutticolo – spiega il vice sindaco Beniamino Maschietto – si confermano le attuali misure previste dalla precedente ordinanza regionale, quindi con l’orario di apertura martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dalle 5 alle 14, chiusura nei giorni di sabato e lunedì, con sanificazione del mercato ogni sabato, utilizzo di mascherine e guanti e divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti, contingentamento degli accessi, uso di mascherina e guanti per gli autisti, controlli di tutto il personale mediante termoscanner all’ingresso, divieto di assembramenti o riunioni all’interno del mercato e negli spazi adiacenti”.