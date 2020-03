Nuova ordinanza della regione Lazio per Fondi. E’ stata firmata oggi dal presidente della Regione Lazio e resa nota dal vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

L’ordinanza (2020-2036.pdf) annulla e sostituisce integralmente quella del 26 marzo 2020 per l’esigenza di fornire indicazioni più puntuali.

L’adozione del provvedimento si è ritenuta necessaria, in ragione del susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire specifiche indicazioni anche utili al coordinamento tra queste e l’ordinanza della Regione Lazio del 19 Marzo 2020, ai fini del contenimento del contagio e di fornire maggiori chiarimenti.

Considerati i buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell’ordinanza regionale del 19 Marzo u.s. e del permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del Covid-19, si è ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive per il contenimento del contagio all’interno del Comune di Fondi e verso altre realtà, tenendo conto anche degli esiti del tavolo di confronto tra Regione Lazio, Comune, Asl di Latina e Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Con l’ordinanza odierna, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, si adottano per Fondi, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, una serie di misure per la circolazione delle persone, attività istituzionali, attività produttive, servizi.

In particolare è vietato allontanarsi da Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale.

E’ vietato l’accesso nel Comune di Fondi, salvo che per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune, per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità, per raggiungere i servizi sanitari del Comune di Fondi al solo fine di svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici indifferibili o comunque urgenti, assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità, limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi.

Sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento.

Sospese le attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;

Per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi si applicano le prescrizioni precedentemente stabilite con ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020.

Le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica dell’intero territorio comunale, pure svolte all’interno dell’area del Mof e connesse alla filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo, possono essere espletate anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti nell’ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le 18, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio.