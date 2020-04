di Daniela Pesoli – A Fondi le disposizioni più restrittive riguarderanno, dal 14 aprile, soltanto il Mercato ortofrutticolo, mentre non sono state prolungate per il resto del territorio le misure da zona rossa adottate finora.

Nella tarda serata di ieri la Regione Lazio ha emesso una nuova ordinanza firmata dal presidente Nicola Zingaretti, la numero Z00025, relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riguarda i provvedimenti per il comune di Celleno, in provincia di Viterbo, e appunto il Mof.

Nel passaggio che interessa il Mof, nell’ordinanza si legge che viene disposta “la proroga delle misure per il Mercato ortofrutticolo di Fondi di cui alla lettera g) dell’ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020, come modificate ed integrate dall’ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020, fino a nuovo successivo provvedimento, anche di ripristino del sistema ordinario di gestione, demandato all’Unità di crisi regionale, sentita la Azienda sanità locale di Latina”.

La proroga fa riferimento alle due precedenti ordinanze regionali che contenevano misure restrittive per tutto il comune di Fondi, che pertanto dal 14 aprile (l’ultima disposizione scade il 13 aprile) in fatto di misure per il contenimento della diffusione del contagio verrà equiparato a tutto il territorio italiano come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Regione Lazio aveva dichiarato la città di Fondi “zona rossa” lo scorso 19 marzo a fronte dell’alto caso di contagiati registrati rispetto al numero di abitanti, provocati soprattutto da una cena di carnevale organizzata dal centro anziani.

Ad oggi Fondi registra 97 casi di positivi e 7 decessi, confermandosi il centro con maggiori contagi della provincia di Latina.