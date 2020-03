Un uomo di 68 anni non ha resistito ed è andato a giocare alle slot machine nonostante i divieti imposti dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio.

Gli agenti della polizia lo hanno sorpreso nel corso di alcune verifiche del territorio.

L’uomo, stava giocando all’interno di un bar attiguo ad una stazione di servizio.

Il 68enne verrà denunciato alla competente autorità giudiziaria per non aver rispettato l’obbligo di restare in casa, uscendo per motivi assolutamente non necessari.

Analogamente sarà denunciato il dipendente dell’attività, di 46 anni, per non aver disattivato le slot machine e quindi, a sua volta, disatteso a quanto prescritto.

Infine, a carico della titolare del bar, verrà invece richiesto il provvedimento di chiusura.