nonostante l’aumento dei contagi legato in gran parte alla noncuranza rispetto alle misure di contrasto e prevenzione della diffusione del Coronavirus sono ancora tanti i locali e i negozi che non si adeguano e non controllano che le stesse vengano attuate.

E’ il caso di un locale di Fondi chiuso questa notte dai carabinieri.

I militari, a conclusione di attività di controllo all’interno di un esercizio pubblico, il cui titolare stava somministrando bevande alcoliche e analcoliche senza utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale e i clienti vi stavano sostando senza rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale, hanno contestato al proprietario, la violazione della prevista normativa in materia epidemiologia da Covid 19.

Disposta, quindi, la chiusura provvisoria per cinque giorni dell’attività risultata anche priva delle necessarie autorizzazioni.