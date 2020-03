Prevenzione resta la parola d’ordine in tutti i Comuni della provincia per arginare la diffusione del Covid 19 ma anche la paura.

Il vice sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha diffuso un manifesto con informazioni e raccomandazioni rivolte ai cittadini.

Oggi, intanto, è stato attivato il C.O.C. – Centro operativo comunale di protezione civile finalizzato al monitoraggio dell’evolversi dell’emergenza Covid-19.

In via precauzionale è stata sospesa per per sabato e domenica 7 e 8 marzo l’attività presso il mercato coperto di via Gioberti e il mercato giornaliero di viale Marconi e per domenica 8 marzo 2020 nell’area mercatale di Mola Santa Maria.

Considerata la continua evoluzione del quadro sanitario, per la quale si resta in attesa di comunicazioni e dati aggiornati da parte degli Enti preposti, si precisa che le suddette disposizioni potranno essere confermate o parzialmente revocate, con tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

Restano confermate le raccomandazioni e disposizioni già divulgate nei giorni scorsi:

Si raccomanda il mantenimento nei contatti sociali della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro .

. Si raccomanda agli anziani oltre i 75 anni e alle persone sopra i 65 con patologie o che non sono in buona salute di rimanere a casa. Al tempo stesso si raccomanda anche a chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio o non è mai entrato in contatto con possibili positivi di evitare contatti e vita sociale.

oltre i 75 anni e alle persone sopra i 65 con patologie o che non sono in buona salute di rimanere a casa. Al tempo stesso si raccomanda anche a chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio o non è mai entrato in contatto con possibili positivi di evitare contatti e vita sociale. Inoltre, allo scopo di prevenire e contenere l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, si è disposta l’applicazione presso gli uffici comunali di misure finalizzate a garantire la salute degli utenti e dei dipendenti comunali:

di misure finalizzate a garantire la salute degli utenti e dei dipendenti comunali: Giorni e orari di ricevimento sono indicati sul portale istituzionale del Comune di Fondi e all’esterno della Casa comunale.

Tutti i servizi riceveranno una persona alla volta e gli utenti in attesa dovranno sostare nell’atrio rispettando la distanza di almeno un metro tra di loro.

Per informazioni per le quali è possibile evitare di accedere presso gli Uffici, gli utenti sono invitati ad utilizzare i mezzi informatici e i numeri di telefono.

Chi avesse sospetti sull’insorgenza della sintomatologia virale è invitato a non recarsi presso i pronto soccorso ma di contattare il proprio medico di base e a telefonare ai numeri 1500 – 112 – 800.118.800.