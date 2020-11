Una storia, quella raccontata da un medico di Fondi, che rasenta l’incredibile.

Protagonista un dottore di Fondi, reo di aver prescritto un farmaco salvavita a un suo paziente, un anziano titolare di una modesta pensione.

A quanto pare, questa prescrizione sarebbe stata giudicata superflua, tanto che la Asl avrebbe condannato il dottore a risarcire parte delle spese sostenute per quel medicinale, arrivando a pignorargli un quinto dello stipendio…

La prescrizione “incriminata” riguarda un broncodilatatore prescritto ad un settantenne con un’insufficienza respiratoria cronica e che proprio per tale patologia è venuto a mancare tre anni fa.

Una terapia assegnata all’anziano da uno pneumologo della Asl. L’uomo, però, utilizzava il farmaco 4 volte al giorno e non due, come da prescrizione. Lo faceva perché non riusciva a respirare bene e trovava sollievo dall’assunzione del broncodilatatore.

Per questo utilizzo fuori prescrizione, il suo medico gliene faceva ritirare in farmacia più di quanto, secondo la Asl, fosse necessario. Da qui la contestazione. Il Comitato per l’appropriatezza prescrittiva della Asl ha proceduto al pignoramento dello stipendio mensile del dottore per recuperare circa 1.400 euro.

A prendere posizione in favore del medico le figlie dell’anziano deceduto che hanno scritto una lettera di protesta indirizzata al dottor Loreto Bevilacqua, ovvero la persona che fisicamente ha apposto la propria firma sul provvedimento di pignoramento. “Nostro padre, che ormai non c’è più, non riusciva a respirare. Spesso era costretto ad usare la medicina in questione, prescritta dallo specialista pneumologo, anche quattro volte al giorno. Ma cosa doveva fare, morire soffocato?”

Basterà per impedire questa palese ingiustizia?