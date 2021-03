Tragedia in strada, lunedì pomeriggio, a Fondi, in pieno centro storico.

Una donna ha avuto un malore proprio mentre rientrava a casa e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta.

Si tratta di una signora di 60 anni, originaria della Romania, che che viveva a Fondi da molti anni. A quanto pare avrebbe avuto un malore chiedendo aiuta ad una passante; la donna, preoccupata, avrebbe chiamato i soccorsi, arrivati però troppo tardi. La signora è deceduta sulle scale che portano al suo appartamento.

In via Gian Battista Vico sono intervenuti anche i carabinieri, anche se non ci sarà bisogno di indagare visto che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Tanto è vero che non è stata disposta, dal magistrato, l’autopsia, e quindi sarà possibile quanto prima procedere ai funerali della sfortunata signora.