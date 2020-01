di Daniela Pesoli – Vuole ricominciare da dove ha lasciato, riprendere i progetti di allora e realizzarli. Perché, ne è convinto, il tempo è passato inutilmente e la città ha bisogno urgente di impulsi per decollare.

Luigi Parisella dieci anni dopo. Già sindaco di Fondi, torna in campo per riconquistare la fascia tricolore.

L’investitura è arrivata dal movimento “Riscossa Fondana” e Parisella, geometra di 58 anni, si sente pronto alla nuova sfida.

Con quale spirito torna ad impegnarsi per la città di nuovo?

“Quello di migliorare una città che è rimasta al palo rispetto alle nostre aspettative. C’erano tanti progetti, sono rimasti tutti lettera morta”.

Come è nata la sua candidatura a sindaco?

“Artigiani, commercianti e professionisti avvertivano la mancanza di progettualità e la necessità di un cambiamento. In questi anni non si è costituito alcun progetto per la città, si è navigato a vista senza una meta. Da qui la richiesta di tornare in campo, per riprendere quanto è stato abbandonato”.

Di cosa si parla esattamente?

“Avevamo approvato una variante all’area artigianale e non se n’è fatto nulla, tanto che sono decaduti i vincoli. Per l’area industriale avevamo iniziato a fornirla delle opere di urbanizzazione ed è rimasto tutto fermo. Avevamo un progetto per la Marina di Fondi, realizzato anche un concorso nazionale di idee, tutto sparito. Sono questi i progetti di cui dobbiamo tornare a parlare, per favorire il necessario sviluppo economico di cui Fondi ha bisogno. Sviluppo economico che poi significa anche sviluppo culturale e sociale”.

Da chi sarà appoggiato, oltre a “Riscossa Fondana”?

“Da altre liste civiche che stiamo costituendo”.

In caso di elezione a sindaco qual è la prima cosa che farebbe, in attesa di realizzare progetti più ambiziosi?

“Innanzitutto bisognerebbe mettere mano alla manutenzione di strade e marciapiedi che sono in totale dissesto, perché in questi anni sono mancati anche i minimi interventi”.