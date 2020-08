Tre liste a sostegno della candidatura di Giulio Mastrobattista a sindaco di Fondi.

Sul suo nome la scommessa di Fratelli d’Italia, e delle civiche “Patto per Fondi” e “Giulio Mastrobattista sindaco“.

La decisione di scendere in campo è arrivata quando l’ipotesi di un centrodestra unito è definitivamente tramontata a causa, secondo quanto sostenuto proprio da Fratelli d’Itala, di eccessivi “niet” posti dai protagonisti di quella che poteva essere una possibile alleanza.

Anche a Fondi, come a Terracina, la vera sfida sarà proprio all’interno dei partiti del centrodestra impegnati in una campagna elettorale per rinnovare consiglio comunale e sindaco ma anche, e soprattutto, a contarsi.

FRATELLI D’ITALIA

Diego Alicandro Alessio Carnevale Alberto Di Fazio Bruno Di Manno Giacinto detto “Enzo” Di Perna Tiziana Di Perna Sonia Federici Vera Gionta Katia Grimaldi Giada Grossi Tonino Iacovello Francesca Mafale Daniela Magliocchetti Stefano Enea Guido Marcucci Eva Marrocco Anna Matruglio Alessandro Mughetto Barbara Pannozzo Francesco Pistillo Salvatore Peppe Luigi Riccardi Gennaro Riccio Immacolata Rinaldi Antonio Zenobio

PATTO PER FONDI

Gianfranco Bianco Maurizio Vincenzo Cima Biagio Conte Pasquale D’Amico Claudio D’Angelis Antonella Ferraccioli Augusto Giusto Tobia Imparato Carmela Anna Landolina Prisco Laurenti Giulia Lo Stocco Claudio Marrocco Jessica Marrocco Silvana Marsella Costica Martincu Ivano Leo Quadrino Clarissa Raponi Annamaria Raso Daniel Rosato Andrea Sabatino Franco Tammetta Gerardo Tuccinardi Barbara Venditti Barbara Zolofra

GIULIO MASTROBATTISTA SINDACO