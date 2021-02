La prima giornata ecologica a Fondi è stata organizzata per domenica 21 febbraio. Il calendario è lungo e tutti avranno la possibilità di contribuire a rendere la città più pulita.

Le prime tre iniziative, che si sarebbero dovute svolgere a Curtignano, Capratica e Selva Vetere, erano state rimandate a causa delle restrizioni disposte dal governo durante i giorni di zona arancione, ma saranno tutte recuperate nei prossimi mesi. Si comincia quindi domenica con l’azione di clean-up nella contrada Selva.

L’appuntamento, per tutti coloro che vorranno partecipare, è a alle 9, nel parcheggio antistante l’Holiday Village, in via Ponte Baratta. Le attività si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle restrizioni anticovid.

“Partendo dai punti in cui un tempo erano posizionati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti – hanno spiegato il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – ripercorreremo i margini della carreggiata, i fossati e i terreni pubblici incolti fino a raggiungere la spiaggia. Nonostante la presenza delle fototrappole sparse in più punti della città e l’attività delle guardie ambientali il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, e non solo di plastica, è ancora molto diffuso.

L’iniziativa, che si avvarrà del prezioso contributo delle associazioni locali e dei residenti, servirà a ripulire la zona ma anche a sensibilizzare la comunità affinché tutti abbiano più cura del proprio quartiere e della propria città”. A dare una grossa mano alle operazioni di pulizia, gli ispettori ambientali la cui attività è ripartita a inizio febbraio.

Il calendario delle giornate ecologiche:

Domenica 10 Gennaio 2021 (RIMANDATA – DA RECUPERARE)

Clean-Up pulizia contrada Curtignano

Domenica 31 Gennaio 2021 (RINVIATA AL 7 MARZO)

Clean-Up Mare d’Inverno

(Pulizia della Spiaggia località Capratica)

Domenica 7 Febbraio 2021 (RINVIATA AL 21 FEBBRAIO)

Clean-Up contrada Selva di Fondi

Domenica 7 Marzo 2021

Clean-Up pulizia del tratto di Spiaggia Fondi Sud (dalla Piazza di Sant’Anastasia a Torre Canneto)

Domenica 23 Marzo 2021

Clean-Up pulizia del tratto di Spiaggia Fondi Sud (dalla Piazza di Sant’Anastasia alle dune di Capratica)

Domenica 11 Aprile 2021

Clean-Up pulizia contrada Salto di Fondi

Giovedì 22 Aprile 2021

51^ Giornata Mondiale sulla Terra

Domenica 2 Maggio 2021

Clean-Up pulizia Via Acquachiara (Quarto Iannotta)

Sabato 5 Giugno 2021

Giornata Mondiale dell’Ambiente

Domenica 4 Luglio 2021

Clean-Up pulizia contrada Querce

Domenica 1 Agosto 2021

Clean-Up pulizia contrada Gegni

Domenica 5 Settembre 2021

Clean-Up pulizia contrada San Raffaele

Domenica 26 Settembre 2021

Clean-Up “Puliamo il Mondo” pulizia del Lago di Fondi

Domenica 3 Ottobre 2021

Clean-Up contrada San Magno

Domenica 7 Novembre 2021

Clean-Up pulizia contrada Cocuruzzo

Domenica 5 Dicembre 2021

Clean-Up pulizia Fondi centro