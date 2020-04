Dopo aver promosso la spesa solidale a favore delle famiglie più disagiate, lanciano la Pasqua solidale indirizzata ai bambini di Fondi, ai quali doneranno un uovo di cioccolato.

Le associazioni Alpha Dog, Fare Verde, Articolo Ventiquattro, Nuove Prospettive, Chiesa di Fondi, Cicloamatori Fondi, Chiesa Apostolica in Italia – Grace for Grace e Giardino a 4 zampe ancora insieme per un’iniziativa di vicinanza a chi è chiuso in casa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Stavolta le otto associazioni hanno pensato ai più piccoli.

“Sono costretti a stare in casa, senza poter vedere i loro amici e compagni di classe – spiegano – e vogliamo che tornino a sorridere grazie a un dono, un premio per i nostri concittadini più piccoli che, come gli adulti, da quando è cominciata la quarantena stanno collaborando affinché tutto possa andare bene. L‘obiettivo è chiaro: portare un po’ di normalità nelle case di Fondi”.