Gesto di solidarietà per le famiglie più in difficoltà di Fondi da parte della comunità indiana che risiede in città.

E’ stata effettuata una spesa alimentare di circa 2500 euro, contenente beni di prima necessità, che verrà distribuita a chi ne ha bisogno con la collaborazione dei volontari di Croce Rossa e Falchi pronto intervento.

In questo modo la comunità indiana ha voluto venire incontro, nel periodo delle festività pasquali, ai tanti cittadini fondani che durante l’emergenza Coronavirus faticano più di altri.

Una donazione che si ripeterà anche prossimamente per dare continuità ad un gesto solidale molto apprezzato dalle famiglie destinatarie dell’iniziativa.