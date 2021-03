Fondi, la Asl allunga l’orario del centro vaccinale di tre ore al giorno

By

Proseguono a ritmo spedito le vaccinazioni all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi.

Dall’8 febbraio medici e infermieri stanno lavorando senza sosta, festivi compresi, e nei prossimi giorni è prevista una ulteriore accelerata.

Dopo una prima fase durante la quale le operazioni procedevano al ritmo di 90 dosi al giorno, oggi ne vengono somministrate 150.

Numeri che saliranno a breve quando gli ambulatori dedicati, che attualmente lavorano fino alle 17:00, prolungheranno l’orario di attività fino alle ore 20:00.

Per ridurre le file la Asl allestirà prossimamente una struttura dedicata all’esterno dell’ospedale.

Nel frattempo si raccomanda la massima collaborazione da parte degli utenti.

È fondamentale arrivare puntuali (né in anticipo, né in ritardo), presentarsi con la modulistica già compilata e, nei casi in cui la salute del paziente lo consente, senza accompagnatore.

Sul sito della Regione (https://www.salutelazio.it/i-numeri-in-tempo-reale) è possibile seguire in tempo reale il numero delle vaccinazioni effettuate nel Lazio e nella Asl di Latina. Un grafico illustra i numeri anche in base alla fascia di età e al sesso.