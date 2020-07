Sta diventando sempre più pericoloso percorrere le strade pontine in sella alla propria bici. L’ultimo investimento di un ciclista è avvenuto ieri, in via Fabio Filzi a Fondi.

Era più o meno l’ora di pranzo quando un suv ha urtato violentemente un uomo in sella e si è dileguato nel traffico.

Il ciclista, un 22enne di origine albanese, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina in codice rosso. La diagnosi parla di una frattura della tibia e di diverse altre lesioni, con una prognosi di 40 giorni.

Nel frattempo le forze dell’ordine proseguivano le indagini e, verso le 18, riuscivano a risalire all’identità dell’uomo autore dell’investimento. Si tratta di un uomo di Fondi, che in un primo momento ha negato, ma poi è stato ‘incastrato’ dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza di una vicina attività commerciale

Per l’uomo, accusato di omissione di soccorso, è scattato il ritiro della patente oltre alla denuncia penale.