Incendio nella tarda serata di ieri a Fondi, nella località Capratica, dove le fiamme hanno attaccato il tetto di un’abitazione privata e al momento disabitata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terracina, con mezzi arrivati anche da Gaeta e Latina, che hanno spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse in tutta l’abitazione e nelle proprietà vicine.

All’arrivo dei soccorsi le fiamme erano già molto estese e i danni causati all’abitazione, una villetta di un piano, sono ingenti.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti, ma non dovrebbe essere doloso. Ad innescare l’incendio potrebbe essere stato un corto circuito.