Il vice sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha realizzato un videomessaggio indirizzato ai cittadini in occasione della celebrazione del 25 Aprile, aggiungendo l’aggiornamento dei contagi locali da Covid-19 e parlando anche della ripartenza del sistema produttivo.

“Da qualche giorno – ha detto Maschietto – siamo più sereni grazie al numero zero di contagi e al miglioramento della situazione dei ricoveri che riguardano ad oggi una decina di persone e tutte stanno molto meglio rispetto ai primi giorni”.

In merito alle misure sociali messe in campo dal Comune, il vice sindaco ha ricordato che fino alla mezzanotte di oggi sarà possibile presentare la domanda per i buoni di spesa alimentare e fino al 27 aprile le richieste per il contributo alla locazione.

“Rimane il grande problema del lavoro – ha aggiunto – soprattutto nei settori centrali della nostra economia, l’agricoltura e il turismo. Appena possibile incontreremo le categorie interessate per individuare le misure necessarie a venire incontro a questi lavoratori”.

Nel messaggio in vista della Festa della Liberazione, il vice sindaco di Fondi ha paragonato la sofferenza e il dolore provocato dalle guerre mondiali a quanto sta accadendo adesso con l’emergenza sanitaria e le sue numerose vittime.

“Ma ricordiamoci – ha concluso Maschietto – della grande laboriosità del popolo nel 1945, che possiamo riferire alla volontà di superare il dramma di oggi”.