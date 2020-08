Giuseppe Manzo è l’asso del Movimento Cinque Stelle per le elezioni amministrative a Fondi.

Scende in campo, con una candidatura ufficializzata qualche giorno fa, e quindi a poche ore dalla presentazione delle liste che si è chiusa il 22 agosto alle 12.

Sono 6 quindi i candidati in corsa per il ruolo di sindaco a Fondi per 366 candidati. Un numero imponente che renderà la sfida ancora più appassionante.

Il Movimento 5 Stelle nella consiliatura uscente ricopriva già un posto in assemblea.

