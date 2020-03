di Daniela Pesoli – Il Mercato ortofrutticolo di Fondi ha varato una serie di misure indirizzate ad operatori e frequentatori per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Le nuove disposizioni andranno in vigore domani.

Lasciando invariato l’ingresso alle 6 per acquirenti, mediatori, attività di movimentazione e personale, il Mof chiuderà nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, giorni in cui sarà prevista soltanto l’apertura dalle 6 alle 14.

Il centro agroalimentare resterà chiuso anche il sabato, mentre nei giorni di martedì, giovedì e domenica le fasce di orario di accesso saranno rimodulate.

Alle 4.45 l’ingresso sarà consentito soltanto agli operatori concessionari di stand e al proprio personale dipendente impiegato nelle operazioni di scarico e alle 5 potranno accadere gli addetti alle operazioni di scarico.

L’attività degli operatori addetti al trasporto avverrà esclusivamente e limitatamente all’esigenza di consegna o ritiro dei prodotti e gli autisti e gli operatori del trasporto – muniti di mascherina – devono rimanere più possibile in cabina senza raggiungere altri luoghi del centro.

L’accesso alla piattaforma logistica del Mof sarà riservato agli addetti della logistica e ai soli referenti delle ditte di autotrasporto, con espresso divieto d’ingresso ai singoli autisti, concessionari, acquirenti e mediatori.

“Ciascuno di noi deve sentire la responsabilità di fare la propria parte – si legge in una nota del Mof – è per questo che facciamo un particolare appello anche alle attività ortofrutticole esterne, perché possano conformarsi alle medesime misure e disposizioni previste per il centro e cogliere questa occasione per testimoniare di essere un unico grande mercato”.