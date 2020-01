Una pulizia straordinaria delle spiagge in pieno inverno perché l’inquinamento dei litorali non avviene soltanto nella stagione estiva.

Questa la motivazione dell’iniziativa nazionale “Il mare di inverno” che si volgerà a Fondi in località Capratica il 26 gennaio, dalle 10 alle 13, a cura dell’associazione “Fare Verde” con il patrocinio di Commissione Ue, Camera dei deputati e Ministero dell’ambiente.

“Fare Verde – spiega l’associazione di volontari – continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento da plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. L’iniziativa ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. In particolare da un punto di vista ecologico la plastica è il peggior materiale in circolazione: non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione”.

Nell’occasione si farà anche un censimento dei rifiuti per conoscere tipi e quantità di immondizia raccolta.

“Questo – conclude Fare Verde – per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno”.