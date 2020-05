Il Coronavirus non ferma il Concorso “Balconi fioriti – Città di Fondi”.

Pubblicato anche per il 2020 il bando di concorso che riempie di colori la città.

“Balconi fioriti – Città di Fondi” è rivolto a tutti i residenti che abbiano curato e maggiormente abbellito il proprio balcone con vasi, fiori, piante verdi, etc. purché visibili da spazi e aree pubbliche site nel territorio di Fondi. ù

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività tese a promuovere il senso civico e lo sviluppo sociale della nostra comunità attraverso il miglioramento del decoro dell’arredo urbano in modo da contribuire alla riqualificazione cittadina e al miglioramento dell’immagine turistica di Fondi.

“L’Amministrazione comunale – spiegano il vice sindaco Maschietto e l’assessore Muccitelli – non ha voluto rinunciare a questa bella iniziativa, ancor di più perché siamo in una fase di emergenza epidemiologica: al “grigio” del Coronavirus opponiamo il colore dei nostri balconi fioriti. Con il concorso vogliamo dare un ulteriore messaggio di speranza alla cittadinanza. Iniziative come questa permettono di mantenere il senso di comunità che da sempre contraddistingue Fondi e che in questa situazione emergenziale ha bisogno di emergere con forza ancora maggiore».

Le iscrizioni al Concorso “Balconi fioriti – Città di Fondi 2020” sono gratuite e possono essere effettuate tra il 25 Maggio e il 15 Giugno prossimo esclusivamente tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito internet istituzionale www.comunedifondi.it – sia dalla sezione Avvisi Pubblici che tramite l’apposito banner posto in home page – da compilare e inviare all’indirizzo mail relazioniesterne.fondi@gmail.com unitamente a n°4 fotografie ad alta risoluzione del balcone fiorito. Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli Amministratori comunali, i dipendenti del Comune di Fondi nonché quanti esercitano l’attività di fioraio e vivaista.

Sono istituiti un 1° premio assoluto, consistente in un buono del valore di 500 euro spendibile nei vivai e/o garden cittadini che faranno richiesta di sponsorizzare l’iniziativa con un contributo economico, e 5 premi a pari merito equivalenti a buoni del valore di 100 euro spendibili nei predetti esercizi. Potranno altresì essere aggiunti dei premi speciali, secondo disponibilità. Tutti i premiati riceveranno anche un attestato del Comune di Fondi.

I premi verranno assegnati da un’apposita commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente del Settore Ambiente e composta da 2 dipendenti comunali e 2 esperti (vivaisti/fiorai) che offrano la disponibilità a partecipare gratuitamente. Per la valutazione finale la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: combinazione dei colori dei fiori (max 15 punti); rigogliosa e armoniosa crescita di fiori e piante (max 30 punti); originalità dei lavori – creatività (max 15 punti); recupero e abbellimento di struttura tipica (max 25 punti); composizione con piante stagionali (max 15 punti).

La consegna dei premi avverrà entro il prossimo mese di Luglio e la data della cerimonia di assegnazione sarà comunicata via mail ai finalisti.