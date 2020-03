L’evento è stato annullato, ma i promotori hanno trasformato l’occasione in gesto di solidarietà a favore di Fondi, la città più colpita da contagio da Covid 19 in provincia di Latina.

L’associazione sportiva Top Trail, che organizza la manifestazione “Monte Vele Trail”, la corsa in montagna in programma ieri a Fondi, ha devoluto l’incasso delle iscrizioni al sostegno delle iniziative messe in campo contro il Coronavirus.

“Siamo una piccola associazione, nata da poco – hanno spiegato Antonello Marrocco, Silvio Coppa, Elisabetta Aghiana e Luca Mirabello della Asd Top Trail – e per questo non disponiamo di molte risorse. Tuttavia, d’accordo con gli altri atleti, abbiamo deciso di aderire all’iniziativa di raccolta fondi proposta dalla Banca Popolare di Fondi”.

Riguardo all’evento, gli organizzatori del Monte Vele Trail guardano con ottimismo all’arrivo di tempi migliori per lanciare la seconda edizione di una gara che l’anno scorso, al suo esordio, ha registrato la presenza di oltre 180 atleti da tutta Italia.

“Ci teniamo a sottolineare – hanno aggiunto i responsabili dell’associazione – che tutti coloro che hanno versato la quota di iscrizione conserveranno il diritto a partecipare al Monte Vele Trail senza alcun pagamento aggiuntivo. E’ il minimo che possiamo fare visto la disponibilità di tutti”.