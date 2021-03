Tutti gli operatori interessati da occupazioni di suolo pubblico di Fondi, e che quindi devono versare Canone Cosap, non dovranno farlo per l’annualità 2020.

A dare la notizia ai diretti interessati l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi, Stefania Stravato, nel corso di una riunione svoltasi martedì scorso con le Associazioni di Categoria, a cui l’ANA-UGL ha preso parte con i Presidenti Provinciali di Latina e di Frosinone, Abdel Wahab Ashraf e Mirko Domenicone.

Dalle organizzazioni sindacali fanno sapere che: “Già il precedente Governo – accogliendo alcuni emendamenti ai Decreti Ristori 1 e 2 sollecitati dall’ANA-UGL Nazionale – aveva stabilito l’esonero dal 1 marzo al 15 ottobre, ma l’Amministrazione Comunale di Fondi – a cui va tutto il nostro ringraziamento per il grande gesto di vicinanza alle nostre problematiche – ha voluto fare di più decidendo l’esonero totale, ovvero anche per gli altri quattro mesi e 15 giorni dovuti, come forma di sostegno diretto per evitare ulteriori aggravi ai costi di gestione.

ANA-UGL ringrazia il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale per la decisone assunta che rafforza il proficuo legame e la sintonia sulle soluzioni da adottare a favore degli operatori ambulanti di Fondi”.