Truffatori in azione nonostante l’emergenza Coronavirus.

In questo contesto il Comune di Fondi informa i cittadini che l’Inps ha diffuso una segnalazione riguardante un tentativo di truffa tramite phishing.

Il phishing è una truffa informatica che di solito si realizza via mail, utilizzando il logo contraffatto di Istituti affidabili, in cui si invita il destinatario a fornire dei dati riservati – come il numero della carta di credito o la password per l’accesso al servizio di Home Banking – motivando la richiesta con ragioni di ordine tecnico.

L’Inps informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware (software dannoso) attraverso l’invio di sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e inducono ad installare una APP malevola.

Pertanto è bene ricordare che tali sms non sono inviati dall’Inps e che gli eventuali Sms che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web.

L’unico accesso ai servizi Inps può essere effettuato dal sito istituzionale www.inps.it.