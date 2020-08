“L’associazione Lazio & Libertà Aps intende esprimere il proprio disappunto per l’uso e l’accostamento dei colori e dei simboli della Società Sportiva Lazio a immagini ed esternazioni espressamente nazi-fasciste proposto da Cristian D’Adamo candidato al consiglio comunale di Fondi (Latina)”.

Lo scrive in una nota il direttivo dell’associazione, prendendo le distanze dal candidato della lista civica a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Fonti.

“Come tifosi biancocelesti impegnati a combattere lo stereotipo alimentato negli ultimi anni dell’immagine del tifoso laziale e fascista – prosegue la nota- e rifacendoci all’antica storia e ai valori fondanti della Polisportiva Lazio, ente morale impegnato in innumerevoli opere sociali e benevole, non possiamo accettare che personaggi del genere usino con disinvoltura i colori a cui ci sentiamo uniti per esprimere le loro ideologia antidemocratiche e razziste. Per il bene della democrazia e per il rispetto delle istituzioni del Comune di Fondi auspichiamo che questo signore venga indagato per apologia del Fascismo ed estromesso dalla corsa elettorale”.