Due ragazze sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte al km 118,600 della via Appia, in territorio di Fondi.

E’ accaduto intorno a mezzanotte.

Le due donne viaggiavano a bordo di una Mercedes classe A finita fuori strada per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Terracina.

A seguito dell’impatto sono rimaste incastrate nelle lamiere dell’auto e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118.

Subito dopo, il trasporto in ospedale in codice rosso.