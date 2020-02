Si terrà nella spiaggia di Santa Anastasia a Fondi una giornata per la tutela ambientale nell’ambito del progetto “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo” con la partecipazione di cento studenti dell’istituto Pacinotti.

L’iniziativa è in programma lunedì prossimo e vedrà i giovani impegnati a pulire la spiaggia, raccogliere i rifiuti e destinarli al corretto smaltimento.

Le foto della giornata verranno utilizzate per realizzare un video che consentirà all’istituto di Fondi di partecipare al concorso Euroscola che prevede per gli studenti la possibilità di essere ospiti nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo per simulare i lavori dei parlamentari e confrontarsi in gruppi di lavoro con altri studenti dei diversi paesi dell’Unione Europea.

“Nella mia nuova veste di europarlamentare – dichiara il sindaco Salvatore De Meo – confermo questa attenzione ai temi ambientali da parte dell’Europa, come dimostra la recente presentazione al Parlamento europeo dell’European Green Deal da parte della presidente della commissione Ursula von Der Leyen, un documento che rappresenta il primo piano europeo sul clima e un vero e proprio patto climatico tra gli stati membri. Sono altresì lieto che l’adesione dell’istituto Pacinotti al progetto sia anche frutto della nostra iniziativa formativa “Europa in Comune”, che l’amministrazione a mia guida organizza fin dall’anno scolastico 2015/16”.

L’assessore all’ambiente Roberta Muccitelli aggiunge: “Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante delle attività curricolari in numerosi stati membri. La nostra epoca impone scelte radicalmente diverse rispetto al passato, dirette soprattutto verso un nuovo modello di economia che rispetti l’ambiente. Affinché ciò accada è necessario un profondo cambio di mentalità che non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età”.