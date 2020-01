di Daniela Pesoli – Pole position per Gianmarco Carroccia e Giuseppe Iacovelli nel premio “Persona dell’anno” di Fondi. Sono i nominativi che appaiono più frequentemente nelle votazioni in corso per la settima edizione del concorso organizzato dalla Pro loco per individuare chi si è distinto nel 2019 nel dare lustro alla città.

Gianmarco Carroccia è cantante e narratore di “Emozioni”, progetto che sta portando in tour in tutta Italia con il paroliere e produttore musicale Giulio Mogol. Giuseppe Iacovelli è il presidente della sezione provinciale di Latina e Frosinone dell’Associazione nazionale trapiantati di rene, autore anche dei tour in bicicletta “Dono per la vita” compiuti nel 2018 da Fondi a Lamezia Terme e nel 2019 in Sicilia.

L’iniziativa è inserita nella rassegna “Natale delle Meraviglie” promossa dal Comune di Fondi con il patrocinio della Regione Lazio, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Sono migliaia le segnalazioni arrivate e si potrà continuare farlo fino al 5 gennaio 2020, con la premiazione prevista venerdì 10 gennaio dalle 18 a Palazzo Caetani.

Nelle precedenti edizioni sono state persone dell’anno: Caterina de Filippis dell’associazione delle donne operate al seno, il ricercatore Domenico Terenzio, l’oculista Carlo Carlevale, il poeta Gino Fiore, il medico scolastico Fulvia Di Sarra e lo sceneggiatore Mauro Caporiccio.

“Il concorso – spiegano gli organizzatori – è nato per trasmettere valori positivi e invogliare tutti, ciascuno nel proprio ambito, a dare il meglio di se stessi e di conseguenza migliorare il luogo in cui vive e, in un certo senso, renderlo famoso e importante”.