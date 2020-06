Il candidato c’è. La determinazione ad affrontare una campagna elettorale complessa con la massima attenzione ai temi e al programma da proporre ai cittadini anche.

La passione e la voglia di lasciare il segno saranno il trade union di questa sfida che Fratelli d’Italia intende portare, e vincere, a Fondi sotto l’egida del candidato sindaco Giulio Mastrobattista.

La notizia era nota da ieri ma l’ufficializzazione è avvenuta questa mattina presso l’Albergo dei Fiori di Fondi alla presenza dei vertici del partito, per poi proseguire con l’inaugurazione del point elettorale in corso Appio Claudio.

“Cinque anni fa chi votava non aveva alternative, se non l’attuale amministrazione. Oggi – ha esordito la portavoce di Fratelli d’Italia a Fondi Sonia Federici – noi vogliamo dare ai cittadini di Fondi la possibilità di scegliere. Giulio Mastrobattista è il nostro candidato ideale a cui auguro di amministrare la città con la testa e con il cuore”.

L’ipotesi di un centrodestra unito è definitivamente tramontata, o naufragata a causa di eccessivi “niet” posti dai protagonisti di quella che poteva essere una possibile alleanza.

“Ho provato fino alla fine a unire il centrodestra mettendo – ha dichiarato il candidato sindaco Giulio Mastrobattista – in discussione la mia candidatura, ma ho avuto un incomprensibile rifiuto. Oggi votare Fratelli d’Italia vuol dire votare competenza, efficienza e rigore morale. Siamo la novità in questo paese. Io voglio essere il sindaco dell’efficienza e voglio fare qualcosa di nuovo per la città. È difficile, la sfida è ardua, ma il voto clientelare non ci appartiene. Conta il voto di opinione e sono convinto che a Fondi ci sono persone oneste che vogliono il bene della città e che premieranno il merito”.

Con lui sono ben cinque i candidati in corsa per la poltrona più alta del consiglio comunale e èer una battaglia che sarà tutta interna al centrodestra tra vecchi e nuovi ritorni.

“Giulio Mastrobattista si è fatto carico delle nostre aspettative in un momento storico in cui è cambiato tutto. Questa città è stata – ha spiegato il presidente di FdI Fondi Alessio Carnevale – il fiore economico della provincia, ma ora ha bisogno di un innesto e di creare qualcosa di nuovo. Giulio incarna bene queste cose. Per noi è una sfida importante”.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Aurigemma ex capogruppo di Forza Italia alla Pisana.

“Un sindaco da solo non serve a nulla, ha bisogno di una squadra. A suo supporto Giulio Mastrobattista troverà – ha aggiunto il consigliere regionale Antonello Aurigemma – i consiglieri regionali, parlamentari ed europarlamentari di Fratelli d’Italia, pronti a sostenerlo nelle sue battaglie”.

Ora non resta che guardare avanti e capire come si comporrà la compagine a supporto del candidato sindaco Mastrobattista. Ma stando le dichiarazioni discontinuità sarà la parola d’ordine.

Questo slideshow richiede JavaScript.

“Si è chiuso un ciclo politico su Fondi, che durava da 20 anni, siamo all’alba di un ciclo nuovo. Fratelli d’Italia oggi può rappresentare una nuova avventura collettiva. Giulio Mastrobattista è l’uomo giusto al posto giusto – ha detto l’eurodeputato Nicola Procaccini – perché incarna tutto questo. Una città come Fondi merita un sindaco importante”.

Fondi in provincia di Latina non è un caso isolato il centrodestra sarà spaccato anche a Terracina mentre nel capoluogo pontino si sta cercando di giocare di sponda.

“A Fondi si prospetta una campagna elettorale con candidati sindaci autorevoli. Giulio Mastrobattista è il miglior candidato possibile. In questa campagna elettorale Fratelli d’Italia scende in campo con tutta la sua filiera istituzionale, da Giorgia Meloni fino all’ultimo degli iscritti. La nostra non sarà una campagna elettorale contro qualcuno, ma per la città che oggi ha bisogno di cose diverse. Qui non ci è stato permesso di fare il centrodestra – ha concluso il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini – che sarebbe stato strategico. Qualcuno si è assunto la responsabilità di non avere il centrodestra unito, non c’è stata neppure la possibilità di confrontarci”.