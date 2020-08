Folla a Fondi per Matteo Salvini. Il leader della Lega è sceso in campo al fianco del candidato sindaco di Forza Italia, Beniamino Maschiettoe della coalizione che lo sostiene.

Al suo fianco i vertici del partito da Claudio Durigon ai consiglieri comunali anche di Latina come Vincenzo Valletta fino all’europarlamentare Matteo Adinolfi.

Si scusa per il ritardo Salvini e apre rivolgendo un applauso a tutte le persone presenti, nonostante il caldo, nonostante il lavoro.

Nota la presenza di alcune bandiere rosse e sottolinea: “quei quattro compagni mi fanno grande simpatia. Se ci fosse stato sul palco qualcuno di sinistra, con cui non siete e non siamo d’accordo, noi saremmo restati a casa a fare quello che facciamo ogni giorno, siamo diversi, ed è bello, anche per questo. Non saremo stati qui o in qualunque altro posto per protestare e manifestare. Abbiamo già vinto solo per questo”.

Tante persone ma tutte con le mascherine indossate.

“Siamo nella sede di uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d’Italia. Lasciamo – spiega Salvini – sugli scaffali le schifezza che arrivano da fuori del nostro Paese. Anche fare la spesa è una scelta politica. Mangiamo frutti della nostra terra e del nostro mare perchè altrimenti veniamo su come quelli là (indicando le bandiere rosse)”.

L’intervento si concentra soprattutto su temi di natura nazionale. Ma gli applausi sono tanti e nascono spontanei.

“Se voi il 21 settembre scelta di libertà di futuro, se va come va, se l’aria che ho respirato – conclude Salvini – dal Veneto alla Puglia, se voi vincete con la Lega a Fondi, io poi do la lettera di licenziamento a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e compagnia cantante. E appena torniamo al Governo blindiamo i porti, la situazione è a dir poco insostenibile. Vogliamo un’Italia basata sulla salute, sulla sicurezza, sui giovani, sul lavoro”.