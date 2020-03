“Siete degli eroi” è la scritta che campeggia su un foglio che ritrae un carabiniere vicino la sua macchina sotto la pioggia.

In un altro disegno è ritratto un militare vicino a una bambina invece: “Grazie per tutto quello che state facendo per noi, andrà tutto bene”.

I disegni sono stati consegnati questa mattina in modo del tutto forrtuito.

Il papà di due bimbe è stato fermato al posto di controllo mentre si recava a Fondi. Lavora al mercato ortofrutticolo e aveva un motivo valido per trovarsi sulla strada.

I carabinieri stavano per lasciarlo. Ma l’uomo gli ha chiesto di aspettare perché aveva un regalo per loro.

Ha quindi tirato fuori e consegnato i disegni che le sue figlie avevano fatto per i carabinieri. Le bambine tutti i giorni, dal balcone di casa, osservano incuriosite e riconoscenti il lavoro dei militari e hanno preso spunto per alcuni disegni che svolgono anche per rendere meno gravoso il tempo trascorso in casa.